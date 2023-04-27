Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi hedefi sürüyor

Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United, deplasmanda Everton'u 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi hedefi sürüyor
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27 Nisan 2023 23:45
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Newcastle United, deplasmanda Everton'a konuk oldu.

Goodison Park'ta oynanan maçı Newcastle United 5-1 kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı ve üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 28 ve 75. dakikalarda Callum Wilson, 72'de Joelinton ve 81. dakikada Jacob Murphy kaydetti. Everton'un 80'de McNeil ile bulduğu tek gol ise teselliden öteye gidemedi.

Bu sonuçla Newcastle United, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda ilk 4 sırayı zorlayarak 62 puana yükseldi ve haftayı 62 puana yükselerek 3. sırada tamamladı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 28 puanda kaldı ve haftayı 19. sırada tamamladı.

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