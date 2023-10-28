İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United, Wolverhampton deplasmanına konuk oldu. Molineux'ta maç 2-2 sona erdi.
Newcastle United, 22. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Wolverhampton, 36. dakikada Mario Lemina ile eşitliği yakaladı. Newcastle'da Callum Wilson, 45. dakikada penaltıyı gole çevirdi takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.
Wolverhampton 71'de bir kez daha eşitliği yakaladı. Hee-Chan Hwang 71'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolverhampton ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 17, Wolverhampton 12 puana yükseldi.
Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Wolverhampton, Sheffield United deplasmanına gidecek.
Newcastle United, 22. dakikada Callum Wilson ile öne geçti. Wolverhampton, 36. dakikada Mario Lemina ile eşitliği yakaladı. Newcastle'da Callum Wilson, 45. dakikada penaltıyı gole çevirdi takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağladı.
Wolverhampton 71'de bir kez daha eşitliği yakaladı. Hee-Chan Hwang 71'de attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Wolverhampton ile Newcastle United 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 17, Wolverhampton 12 puana yükseldi.
Newcastle United, ligde gelecek hafta sahasında Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Wolverhampton, Sheffield United deplasmanına gidecek.