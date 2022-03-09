Newcastle'dan Rudiger hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, sezon sonunda sözleşmesi Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger ile ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle'dan Rudiger hamlesi
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09 Mart 2022 17:12
Chelsea'nin Alman oyuncusu Antonio Rüdiger hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

The Telegraph'ın haberine göre; Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman tarafından satın alınan Newcastle United'ın radarına girdi. Habere göre Newcastle United, Alman yıldızı yazın bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle birçok talibi olan Rüdiger'in Chelsea'de kalma ihtimali de halen tükenmiş değil. 27 yaşındaki futbolcunun kararını netleştirmek için sezon sonunu beklediği belirtildi.

2017 yılında 35 milyon euro karşılığında Roma'dan Chelsea'ye transfer olan Rüdiger, bu sezon Maviler adına 39 resmi maça çıkıp 3 gol kaydetti.

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