Newcastle'da İsmaila Sarr bombası

Suudi Arabistan Kamu Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United için bomba bir iddia gündeme geldi.



Newcastle'ın, Watford'un yıldızı Ismaila Sarr ile ilgilendiği aktarıldı.



Performansıyla Watford'un yeniden Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 4 gol atmayı başardı.



Oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro olarak belirlendi. Ancak sözleşmesi 2024 yılına kadar sürüyor.



Newcastle United'ın devre arasında Watford'un kapısını çalacağı belirtildi.

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