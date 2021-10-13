Newcastle'da hoca hedefi: Brendan Rodgers!

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da Arap milyarder Muhammed bin Selman'ın kulübü satın almasının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor.
Kulübün yeni yönetiminin, teknik direktörlük görevi için öncelikli olarak Brendan Rodgers ile görüşeceği belirtildi.
Brendan Rodgers'ın olası transferi durumunda Newcastle, Leicester'a 16 milyon sterlin ödeyecek.
Kulübün yeni yönetiminin, teknik direktörlük görevi için öncelikli olarak Brendan Rodgers ile görüşeceği belirtildi.
Brendan Rodgers'ın olası transferi durumunda Newcastle, Leicester'a 16 milyon sterlin ödeyecek.