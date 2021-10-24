Newcastle'a yeni futbol direktörü adayı: Eski Arsenal yıldızı Marc Overmars!

Arsenal'in eski yıldızı Marc Overmars, futbol direktörü pozisyonu için Newcastle ile görüşmelere başladı.



Mirror Sport'un haberine göre Newcastle United'ın yeni sahiplerinin, son dokuz yılda Ajax'ta birinci sınıf yetenekleri belirleme, işe alma ve geliştirme konusunda ün kazanmış 48 yaşındaki eski Arsenal kanat oyuncusu ile temas kurduğu belirtiliyor.



Hollanda'daki kaynaklara göre Overmars, Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'ı da yanında getirmek istiyor. Ajax ile 3 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu da bilinen Overmars'ın sözleşmesinde, Avrupa'nın en iyi liglerinden birine geçmek için sadece üç aylık bir bildirimde bulunduktan sonra ayrılabileceği anlamına gelen ayrı bir madde de içerdiği gelen bilgiler arasında.



Overmars için tazminat ödemeye hazır



Newcastle yönetimi Marc Overmans'ı getirmek için tüm imkanları zorlayacak. Newcastle kulübünün Overmars'ın Ajax'dan ayrılmasını kolaylaştırmak için Ajax'a tazminat ödemeyi teklif edeceği konuşuluyor.



Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun da iki adayı içeren bir kısa listeye sahip olduğunun farkında olduğu bilinen Overmars'ın kişisel şartlarda zorluk çıkartmayacağı belirtiliyor. Bu adaylar listesinde Monaco'da Kylian Mbappe, Fabinho ve Anthony Martial'in yeteneklerini geliştirmekle tanınan Lille'in Portekizli sportif direktörü Luis Campos ve Anfield'dan ayrılmaya hazırlanan Liverpool'un sportif direktörü Michael Edwards olduğu belirtiliyor.



Overmars'ın Ajax dönemi

Overmars Hollanda devi Ajax kulübünde geçirdiği süre boyunca dört Eredivisie şampiyonluğu ve iki Hollanda Kupası kazandığı biliniyor.



Bunun yanında Ajax, transfer döneminde yaklaşık 708 milyon euro değerinde oyuncu sattı. Buna rağmen Hollanda devi Ajax, yedi kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandı ve 2019'da yarı finale ve geçen sezon çeyrek finale ulaştı.





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