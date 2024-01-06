Newcastle 3 golle bir üst tura yükseldi

FA Cup 3. tur maçında Newcastle United, Sunderland'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle 3 golle bir üst tura yükseldi
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06 Ocak 2024 17:42
FA Cup 3. tur maçında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Of Light Stadyumu'nda oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Daniel Ballard (K.K), 46 ve 90. (P) dakikalarda Alexander Isak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. 

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