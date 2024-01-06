FA Cup 3. tur maçında Sunderland ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Of Light Stadyumu'nda oynanan maçı Newcastle United 3-0 kazandı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Daniel Ballard (K.K), 46 ve 90. (P) dakikalarda Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Daniel Ballard (K.K), 46 ve 90. (P) dakikalarda Alexander Isak kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United, adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
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