Newcastle 10 kişi kalıp kazandı

Newcastle United, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı tek golle mağlup etti.

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Newcastle 10 kişi kalıp kazandı
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17 Ağustos 2024 18:33
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 18:57
İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Newcastle United ile Southampton karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 1-0'lık skorla kazandı.

Newcastle United, 28. dakikada Fabian Schar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Joelinton kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle lige 3 puanla, lige geri dönen Southampton ise puansız başladı.

Newcastle, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise sahasında Nottingham'ı ağırlayacak.

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