İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Newcastle United ile Southampton karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 1-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United, 28. dakikada Fabian Schar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Joelinton kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle lige 3 puanla, lige geri dönen Southampton ise puansız başladı.
Newcastle, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise sahasında Nottingham'ı ağırlayacak.
Newcastle United, 28. dakikada Fabian Schar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Joelinton kaydetti.
Bu sonucun ardından Newcastle lige 3 puanla, lige geri dönen Southampton ise puansız başladı.
Newcastle, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Southampton ise sahasında Nottingham'ı ağırlayacak.
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