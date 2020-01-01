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New York ve Boston, Isaiah Stewart'ı izliyorlar!

New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks ve Boston Celtics'in 2020 NBA Draftı'nda Washington Üniversitesi forveti Isaiah Stewart'ı izlediklerini bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
New York Post'tan Marc Berman, New York Knicks ve Boston Celtics'in 2020 NBA Draftı'nda Washington Üniversitesi forveti Isaiah Stewart'ı izlediklerini bildirdi.

New York'lu olan Stewart, önceki sezon oynadığı 32 maçta ortalama 17.0 sayı, 8.8 ribaund ve 2.1 blok ortalamaları yakaladığı Huskies ekibi ile harika bir yıl geçirmişti.

Berman'a göre Celtics de, Washington başantrenörü Mike Hopkins'in "bir koçun hayali" ve "kültür değiştiren" olarak adlandırdığı, gelecek vaat eden uzun ile ilgileniyor.

Hopkins, Stewart'ın baskı altında oynama becerisi hakkında da şunları ekledi:

"Isaiah'la ilgili en önemli şey, kültürü değiştiren biri olması ve hep doğru şeyleri yapması. New York zorlu bir yerdir. Taraftarlar çetindir, ama çok sıkı oynadığı için ona aşık olacaklardır. Onda Willis Reed gibi, eski toprak adamların sertliği var. Yaşlı bir Bad Boy gibi. Öyle oynuyor."


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