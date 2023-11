New York Maratonu'nda kazananlar belli oldu

Bu yıl 52'ncisi düzenlenen New York Maratonu'nun kazananı erkeklerde Etiyopya'dan Tamirat Tola, kadınlarda ise Kenya'dan Hellen Obiri oldu.



New York'ta, Staten İsland'dan başlayan maraton, Brooklyn, Queens ve Bronx geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona erdi.



Erkeklerde Etiyopya'dan Tamirat Tola, 2 saat 4 dakika 58 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Kenya'dan Albert Korir 2 saat 6 dakika 57 saniye ile ikinciliği, Etiyopya'dan Shura Kitata da 2 saat 7 dakika 11 saniye ile üçüncülüğü elde etti.



Kadınlarda kazanan Kenya'dan Hellen Obiri oldu



Kadınlarda ise maratonu 2 saat 27 dakika 23 saniyelik derecesiyle Kenya'dan Hellen Obiri kazandı.



Maratonu Obiri'den 6 saniye daha uzun sürede tamamlayan Etiyopya'dan Letesenbet Gidey, 2 saat 27 dakika 29 saniye ile ikinci, Kenya'dan Sharon Lokedi de 2 saat 27 dakika 33 saniye ile üçüncü oldu.



Her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50 bin koşucunun mücadelesine sahne olan New York Maratonu yaklaşık 42 kilometreden oluşuyor.



Maratonu birincilikle bitiren kadın ve erkek yarışmacılara 100 bin dolar tutarında para ödülü veriliyor.



Aynı şekilde ilk 10'a giren kadın ve erkek yarışmacılara da değişik ödüller takdim ediliyor.