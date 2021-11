New York Maratonu 50. kez koşuldu

Bu yıl 50'incisi düzenlenen New York Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Albert Korir , kadınlarda ise aynı ülkeden Peres Jepchirchir kazandı.



New York'ta, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx geçildikten sonra Manhattan'daki Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi.



Erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir 2 saat 8 dakika 22 saniye ile birinciliği elde ederken, Faslı Muhammed El-Arabi ikinci, İtalyalı Eyob Faniel ise üçüncü oldu.



- Kadınlarda Tokyo Olimpiyatları şampiyonu birinci oldu



Kadınlarda, 3 ay önce Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen 28 yaşındaki Kenyalı Atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 22 dakika 39 saniye ile birinciliği sırtladı.



Jepchirchir'in 4 saniye gerisinde kalan Kenyalı Atlet Viola Cheepto, yarışı ikinci bitirirken, Etiyopyalı Atlet Ababel Yeshaneh üçüncü, Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya alan ABD'li Atlet Molly Seidel ise 4. sırada yarışı tamamladı.



- New York Maratonu



Bu sene 50. kez düzenlenen New York Maratonu'na Kovid-19 nedeniyle getirilen sayı kısıtlaması dolayısıyla 30 bin atlet katıldı.



Staten Island Verrazzano Köprüsü'nden başlayan yarış, sembolik olarak New York'un 5 bölgesini de geçerek Manhattan Central Park bitiş çizgisinde sonlandı.



Yarışmada birinci olan kadın ve erkek sporculara 100 bin dolar, ikinci gelenlere 60 bin dolar, üçüncü gelenlere de 40 bin dolar para ödülü verildi.



NYC Maratonu geçen yıl Kovid-19 nedeniyle koşulamamıştı.





