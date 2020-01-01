New York Knicks'in rekabetçi olması, NBA için neden önemli?

ESPN'den Adrian Wojnarowski, New York Knicks'in rekabetçi olmasının NBA için neden önemli olduğunu açıkladı.



Son yıllarda gözden düşmelerine rağmen, Knicks NBA'deki en büyük organizasyonlardan biri konumunda. Walt Frazier, Patrick Ewing ve Carmelo Anthony gibi birçok büyük oyuncu, Knicks formasını giymişti.



Son şampiyonlukları 1975'te gelmesine rağmen yine de zamanında saygın bir takım olan NYK, şu anda yedi senelik bir playoff kuraklığı içinde bulunuyor ve bunu yakın zamanda bozacağa da benzemiyor.



Wojnarowski yakın zamanda, Knicks'in NBA'de yetkin olmasının, lig için hayati önem taşıdığından şu şekilde bahsetti:



"Knicks'in rekabetçi olması NBA için önemli. Sadece sağlam bir ekibe sahip olarak bile. Şampiyonluk seviyesinde olmayı veya Konferans Finalleri'nde yer alan bir takım olmayı bir kenara bırakın, sadece rekabetçi olan ve Garden'da önemli maçlar oynayan bir takım olarak. Önemli maçlarda Madison Square Garden'da bulunmanın nasıl bir his olduğunu hepimiz biliyoruz."



"DRAFT'A GÖRE YAPILANACAKLAR"



Wojnarowski, Knicks'in geçmişi nedeniyle Draft'lara nasıl daha iyi hazırlamaları gerektiğini şu şekilde vurguladı:



"Draft'larda ne kadar iyi olurlarsa, ona göre yapılanacaklarını düşünüyorum. Draft'ta etkili olup, serbest oyuncu döneminde birkaç adam bulmaları gerekiyor."



RJ Barrett ve Kristaps Porzingis'in iki istisna olmasıyla, Knicks son yıllarda Draft seçimleriyle oldukça başarısız olmuştu. KP gibi gelecek vaat eden bir oyuncu bulduktan sonra bile, kendisini takas etmişlerdi.



"BÜYÜK OYUNCULARI ALAMAZLAR"



Şimdi 8'inci sıradan seçim yapacak olan Knicks'in taraftarları, takımlarının bu Draft'ta akıllı davranacağını umuyorlar. Bir sonraki adımları, mevcut oyuncu adayına kendisini kanıtlaması ve geliştirmesi için yeterli fırsat sağlamaları olarak görülüyor.



Wojnarowski ayrıca, Knicks'in yakın zamanda büyük isimli serbest oyuncuları almayacağını da hatırlattı:



"Serbest oyuncu döneminde büyük bir yıldız almayacaklar, böyle bir şey olmayacak. Yeniden yapılanırken, oyunculara sağlam ve güvenebilecekleri bir tür altyapıyı sürdürebileceğinizi göstermediğinizde, büyük yıldızlar alamazsınız."



