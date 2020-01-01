New York Knicks'in gözü, Carmelo Anthony'de!

Serbest oyuncu Carmelo Anthony'nin, New York Post'tan Marc Berman'a göre, Leon Rose Mart ayında başkan olarak göreve geldiğinden beri New York Knicks'in radarında yer aldığı iddia edildi.



Rose, Creative Artists Agency'de, Anthony'nin menajerliğini yapıyordu.



İddialara göre, Anthony'nin pandemi nedeniyle sezon durakladığında kariyerini Knicks ile bitirmek istediğine inanılsa da, Portland Trail Blazers'ın bubble'daki oyunu nedeniyle düşüncelerinin değişmiş olabileceği düşünülüyor.



Anthony, Blazers'ın Los Angeles Lakers'a karşı aldığı playoff yenilgisinin ardından, Portland'da kalmak istediğini söylemişti:



"Aklımda, gelecek sezon lige döneceğim düşüncesi var. Portland olması için dua ediyorum, bence Portland evim gibi oldu. Sanırım bunun neden benim için uygun olduğunu gördünüz. Ne zaman rahat ve olduğunuz kişi olmanıza izin veren bir ortam bulursanız, o ortamda kalmak istersiniz."



Anthony sezonda 15.4 sayı ve 6.3 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.



