New York Knicks, üç yönetici işe aldı!

New York Knicks'in, yeni takım başkanı Leon Rose etrafında kurulan ön ofise üç yöneticiyi işe aldığı açıklandı.



Brock Aller, basketbol ve stratejik planlama başkan yardımcısı olarak işe alınırken, Walt Perrin kolej scout'ı için genel menajer yardımcısı ve Frank Zanin ise, profesyonel oyuncu scout'ı keşifi için ise genel menajer yardımcısı olarak işe alındılar.



Aller, son üç yılı basketbol operasyonlarının kıdemli direktörü olmak üzere, Cleveland Cavaliers'da yedi sezon görev yapmıştı. Perrin, son 12'si oyuncu personel başkan yardımcısı olmak üzere, 19 sezon boyunca Utah Jazz'le birlikteydi.



Zanin ise, Brooklyn Nets'in eski genel menajer yardımcısıydı ve en son üç yılda Oklahoma City'nin profesyonel scout'ı olarak çalışmıştı.



Knicks ayrıca, 2020-21 sezonunda genel menajer Scott Perry için bir yıllık bir uzatma kontratı yaptığını duyurmuştu. Anlaşmaların şartları açıklanmamıştı.



Uzun süre oyuncu menajerliği yapmış olan Rose, 2 Mart'ta takım başkanı olarak işe alınmıştı. Yeni işe alınan yöneticilerin, geçmişte "ligin en başarılı oyuncularını ve organizasyonlarını etkilemiş olduğunu" söyledi.



