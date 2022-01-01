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New York Knicks "tüm kadroyu" takasa açtı!

New York Knicks'in, 'tüm kadroyu' takasa açık hale getirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks'in, 'tüm kadroyu' takasa açık hale getirdiği iddia edildi.

New York Post'tan Marc Berman, Knicks'in uygun teklif geldiği takdirde kadrosundaki herhangi bir oyuncuyu takas etmeye hazır olduğunu ve bu oyuncular arasında takas edilme olasılığı en yüksek olanın Kemba Walker olduğunu bildirdi:

"Knicks, tüm kadroyu takasa hazır hale getirdi ve Kemba Walker, takas edilmesi en olası aday. Ancak Fournier ve 78 milyon dolarlık sözleşmesi de gönderilebilir."

Bu yıl kadroda beklediği rolü alamayan Kemba, maç başına 25.8 dakikada 11.6 sayı, 3.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturmuştu.

Kemba'nın bu sayı ortalaması NBA kariyerindeki en düşük ortalamaydı ve ayrıca başantrenör Tom Thibodeau, Walker'ı birkaç maçta rotasyondan çıkarmış, Knicks guardı ise geçtiğimiz günlerde bu durumunun 'alıştığından farklı' olduğunu itiraf etmişti.


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