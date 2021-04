New York Knicks seriyi 9 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Toronto Raptors'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.



Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.



Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.



- Mavericks 17 sayı farkı kapatıp, kazandı



Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti.



Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.



Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı.



- Sonuçlar



New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103



Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94



Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109



New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110



Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101



Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93



Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101



Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116