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New York Knicks seriyi 9 maça çıkardı

NBA'de New York Knicks, Toronto Raptors'ı yenerek üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Toronto Raptors'ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors'ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.

Knicks'te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barret 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Raptors'ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti. 

- Mavericks 17 sayı farkı kapatıp, kazandı 

Batı Konferansı temsilcilerinin maçında Dallas Mavericks, sahasında 17 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 108-93 mağlup etti.

Mavericks'te Luka Doncic 18 sayı, 13 asist ile "double-double" yaparken, Dwight Powell 25 sayı kaydetti.

Lakers'ta Ben McLemore 20, Anthony Davis 17 sayı ile oynadı. 

- Sonuçlar 

New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94

Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110

Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116 


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