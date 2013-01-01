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New York Knicks, sekiz yıldan beri ilk kez playofflarda!

New York Knicks, Boston Celtics'in dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı 94-102 skorla mağlup olmasıyla, 2013'ten bu yana ilk kez playofflara geri dönmüş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks, Boston Celtics'in dün gece Cleveland Cavaliers'a karşı 94-102 skorla mağlup olmasıyla, 2013'ten bu yana ilk kez playofflara geri dönmüş oldu.

Boston, Doğu Konferansı'nda 35-35'lik bir dereceyle yedinci sırada yer aldığı ve en iyi senaryosu 37-35 olduğundan ötürü, altıncı sırada yer alan 38-31'lik Knicks'i artık yakalama şansı bulunmuyor.

Doğu ve Batı'daki en iyi takımlar garantili playoff girişine sahipken, 7-10 sıra arasındaki takımlar her konferanstaki son iki playoff sırasını belirlemek için bir play-in turnuvasına girecekler.


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