New York Knicks, Ntikilina konusunda çok kararsız!

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New York Knicks'in genç yıldızı Frank Ntikilina için iki takımdan takas teklifi geldiği öne sürüldü.New York Daily News'te yer alan habere göre; Orlando Magic ve Phoenix Suns'ın takas için çok istekli olduğu belirtildi. Knicks'in ise Ntikilina'nın potansiyeli konusunda kararsız olduğu ve takas konusunda bir türlü emin olamadıkları ifade edildi.New York Knicks Genel Menajeri Scott Perry'nin, Atlanta Hawks'a Frank Ntikilina'yı takasla önerdiği ancak Trae Young'a sahip olan Hawks'ın bu teklifi kabul etmediği vurgulandı.2017 NBA draftında 8. sırada seçilen Frank Ntikilina, 115 NBA maçında yüzde 30 üçlük ile 6 sayı, 2.2 ribaunt, 3 asist ortalamalarıyla oynadı.