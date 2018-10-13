New York Knicks, Joakim Noah'ı serbest bıraktı!

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New York Knicks, Joakim Noah ile yollarını ayırdı.Joakim Noah'ın geride kalan 38 milyon Dolar'ı ödenmeye ve maaş bütçesini kapatmaya devam edecek ancak New York Knicks, Noah'ın yerine başka bir oyuncu alabilecek.2007 draftında 9. sıradan seçilen ve NBA'in en ilham verici oyuncularından biri olan Noah, 2 kez NBA All-Star oldu ve 2014'te NBA'in en iyi savunmacı ödülünü aldı. Noah, sakatlıklarla sekteye uğrayan kariyeri sonucunda gözden düşmüştü.Geçen sezon 7 maçta toplam 40 dakika süre alan Joakim Noah, kariyerinde 511'i ilk 5 olmak üzere 625 maça çıktı ve 8.9 sayı, 9.3 ribaunt, 1.3 blok ve 2.9 asist ortalamaları yakaladı.