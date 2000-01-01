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New York Knicks, Alec Burks ile anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Alec Burks ile 6 milyon dolar değerinde tek yıllık bir sözleşme üzerine anlaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre New York Knicks, Alec Burks ile 6 milyon dolar değerinde tek yıllık bir sözleşme üzerine anlaştılar.

Burks, geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers formaları giymişti.

29 yaşındaki oyuncu, 2019-20 sezonu boyunca maç başına ortalama 15.0 sayı ile oynamış ve bunların çoğu Warriors'da önemli bir rol oynarken gelmişti.

Burks, yeniden yapılanan Knicks ekibine katılacak ve ekibe hem hücum gücü hem de veteran liderliği sağlayacak.

Burks'ün imzasından sonra bile, Knicks bu ölü sezonda bol miktarda maaş boşluğuna sahip olacak.


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