"New York, Chris Paul'un sözleşmesinden korkmuyor!" iddiası

New York Knicks'in, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un yüklü sözleşmesinden korkmadığı iddia edildi.



Knicks, bir sonraki serbest oyuncu döneminde yıldız avına çıkacak. Bu dönemde, New York ekibi genellikle CP3 ile ilişkilendirilmişti.



OKC point guardı, yalnızca 2020-21 sezonu için 41 milyon doların üzerinde bir sözleşmeye sahip olduğundan ötürü, bu birçok takımı korkutan bir rakam.



Lakin Basketball Insiders'dan Steve Kyler'e göre Knicks, Paul'un bu pahalı sözleşmesinden korkmuyor:



"Bu cephede (Chris Paul hakkında) güvenilir bir şey duymadım. Ama duymaya devam ettiğim şey, New York'un bu sözleşmeden korkmadığı ve Chris'in oraya gitmek istediği. Bu çok büyük bir rakam."



Knicks'in hedefi, yıllarca aradan sonra playofflara geri dönmek. Bu nedenle Chris Paul, Knicks için mantıklı olabilir.