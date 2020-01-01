New Orleans Pelicans'da üç koronavirüs vakası!

New Orleans Pelicans basketbol operasyonları başkan yardımcısı David Griffin, takımdan üç oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını açıkladı.



Bu oyuncuların kendi kendini izole ettikleri ve her gün test edildikleri açıklandı ve takıma ancak iki günlük negatif çıkan testlerden sonra dönebilecekleri belirtildi.



Griffin, hangi oyuncuların pozitif olduğu hakkında yorum yapmayı reddetti.



Pelicans'dan gelen üç pozitif testin, geçtiğimiz hafta NBA tarafından açıklanan 16 testin bir parçası olduğu eklendi.



