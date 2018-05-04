New Orleans Pelicans, Warriors'ı darmadağın etti!

NBA Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçındakonuk etti.İlk periyotu 30-21 önde tamamlayan New Orleans Pelicans, devreyi 62-56'lık avantajla tamamladı. Üçüncü çeyrekte ise New Orleans Pelicans, Golden State Warriors'ı 19 sayıda tuttu ve son periyota 92-75'lik skorla girildi.Son çeyrekte de Golden State Warriors'a üstünlük kuran New Orleans Pelicans, rakibini 119-100 mağlup etti ve serideki ilk galibiyetini alarak skoru 2-1'e getirdi.New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis 33 sayı, 18 ribaund, 3 asist, 4 top çalmayla oynadı. Rajon Rondo 4 sayı, 10 asist, 21 asistle maçı tamamladı.Golden State Warriors'ta Klay Thompson 26 sayıyla takımının en skoreri oldu. Kevin Durant 22, Stephen Curry 19 sayı kaydetti.