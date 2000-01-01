New Orleans Pelicans, Tyronn Lue ile görüşecek!

New Orleans Pelicans'ın, takımın boştaki başantrenörlük pozisyonu için Tyronn Lue ile görüşme yapmayı planladığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Lue "yakın gelecekte" Pelicans ile bir görüşme yapacak:



"Sixers, bu hafta Clippers'ın yardımcı koçu Tyronn Lue ile bir görüşme yapmış olsa da, Lue, Doc Rivers'ın Clippers'taki eki yeri için güçlü bir aday olarak ortaya çıkıyor. Kaynaklar, Clippers'ın yakında başlayarak diğer adaylarla röportaj yapmayı planladığını da söylediler.



İddialara göre, New Orleans Pelicans, yakın gelecekte Lue ile röportaj yapmayı planlıyor. Lue ve Pelicans'ın Basketbol Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı David Griffin, 2016'da Cleveland'da bir NBA şampiyonluğu kazandıklarında birlikte çalıştıkları için, aralarında güçlü bir bağ var."



Pelicans, Philadelphia 76ers'ta Doc Rivers'a yardımcı koç olarak katılabilme ihtimali olan eski başantrenör Alvin Gentry'nin yerine bir arayışta.



Lue'nun, Clippers'ta Rivers'ın yerini almaya aday olarak görüldüğü de belirtilmişti.



