Nevzat Kaya: 'Transfer için çalışmalar devam ediyor'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaya, kupada son 16 turunda Gençlerbirliği ile eşleşmelerinin ardından, "Bizim bu seneki hedefimiz kupa almak. Onun için bir bir turları geçip kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.
Nevzat Kaya, Galatasaray karşısındaki 5-1'lik yenilgi ve transfer çalışmaları için de, "Camiamız ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Şu anda söyleyecek kelime bulamıyorum. Transfer için başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışıyor. Bitirdiğimiz zaman bildireceğiz inşallah" diye konuştu.
Kaya, kupada son 16 turunda Gençlerbirliği ile eşleşmelerinin ardından, "Bizim bu seneki hedefimiz kupa almak. Onun için bir bir turları geçip kupayı müzemize götürmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.
Nevzat Kaya, Galatasaray karşısındaki 5-1'lik yenilgi ve transfer çalışmaları için de, "Camiamız ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Şu anda söyleyecek kelime bulamıyorum. Transfer için başkanımız ve yönetim kurulumuz çalışıyor. Bitirdiğimiz zaman bildireceğiz inşallah" diye konuştu.