Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini

BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini koyuldu, işte o anlar...

Haber; Sporx.com
Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini
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08 Mayıs 2020 15:39
BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi. İşte yapılan resmi açıklama ve fotoğraflar;
 "Kulübümüzün Covid-19 salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.

Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis personelimiz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaşamın Covid-19 salgınından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı."







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