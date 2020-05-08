Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini

BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi. İşte yapılan resmi açıklama ve fotoğraflar;
"Kulübümüzün Covid-19 salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.
Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis personelimiz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaşamın Covid-19 salgınından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı."
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"Kulübümüzün Covid-19 salgınına karşı aldığı hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini yerleştirildi.
Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis personelimiz, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki yaşamın Covid-19 salgınından koruması amacıyla tesise girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın