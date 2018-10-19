Nevşehirspor'da Milli Takım sürprizi

Nevşehir Belediyespor U14 futbol takımı futbolcusu Efekan Karayazı, milli takımına davet edildi.Milli takımın çalışmalarına katılan Efekan'ın yanı sıra, yine geçen yıl Nevşehir Belediyespor alt yapısından yetişen ve Sivasspor'da top koşturan İsmail Yolcu da ilk defa milli takıma çağrıldı.Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, Nevşehir'de alt yapıda yetişen 2 futbolcunun büyük bir başarıya imza atarak milli takıma davet edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek,dedi.