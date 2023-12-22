Nevşehir'de liselilerin futbol maçında kavga çıktı

Nevşehir'de liseler arası futbol turnuvası maçında kavga çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nevşehir'de liselilerin futbol maçında kavga çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 15:59
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol sahasında Altınyıldız Koleji ile Avanos Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Altınyıldız Koleji'nin 2-0 üstünlüğüyle süren maçın son dakikalarında iki oyuncunun tartışması kavgaya dönüştü.

Tribündeki öğrencilerin de sahaya girmesiyle büyüyen kavgaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Güçlükle sakinleştirilen taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavga nedeniyle maç yarıda kaldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery