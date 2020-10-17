Nevşehir Belediyespor'da 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 5 futbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
Nevşehir Belediyespor, ligin 5. hafta mücadelesinde yarın 14.30'da Gazi Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde 5 futbolcuda pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi.
Nevşehir Belediyespor, ligin 5. hafta mücadelesinde yarın 14.30'da Gazi Stadı'nda Diyarbekirspor'u konuk edecek.