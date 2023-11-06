Nevşehir Belediyespor'da ayrılık gerçekleşti

3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor, teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nevşehir Belediyespor'da ayrılık gerçekleşti
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06 Kasım 2023 16:40
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, son maçında deplasmanda Alanya Kestelspor'a 2-0 yenildi.

8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Nevşehir Belediyespor, yenilgi sonrası teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ligde alınan sonuçlar nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.

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