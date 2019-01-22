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Nevriye Yılmaz'a milli görevlendirme

Eski milli basketbolcu Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.

Kaynak: AA
Nevriye Yılmaz'a milli görevlendirme
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22 Ocak 2019 17:42
Galatasaray Gelişim Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Nevriye Yılmaz, 18 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımı'nın başına getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevriye Yılmaz, sarı-kırmızılı takımdaki görevine de devam edecek.

18 yaş altı kategorisi B kümesinde mücadele edecek ay-yıldızlılar, 5-14 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek ve yeniden A kümesine çıkma mücadelesi verecek.

Nevriye Yılmaz, 20 yıl milli takımlarda oyuncu olarak hizmet etmişti.

 

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