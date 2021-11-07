Neville: 'Solskjaer'in sadece birkaç haftası kaldı'

Premier Lig'in 11. hafta maçında 6 Kasım'da Manchester United, Manchester City'ye evinde 2-0 mağlup olduktan sonra Manchester United'ın Norveçli teknik direktörü Solskjaer'in olası görevden alınmasıyla ilgili söylentiler tekrar ortaya çıktı.



Eski Manchester United defans oyuncusu Gary Neville, Norveçli teknik adam Solskjaer hakkında konuştu. Solskjaer'in çok fazla baskı altında olduğunu söyledi.



"Ole çok fazla baskı altında. Cesur bir takıma ihtiyacı var"





"Geçen sezonun sonuna kadar takımın ilerlediğine dair bir his vardı. Manchester United şampiyonada 2. oldu. Herkes yaz transfer döneminde yapılanların doğru olduğunu düşündü. Kulüp, olayların böyle gelişeceğini planlamadı."



"Bazı taraftarların Antonio Conte'yi iki hafta önce atamanın doğru olduğunu düşündüklerini biliyorum. Ancak Manchester United yönetimi adaylığını dikkate almadı. Ole için bir planları olduğu için hazır değillerdi."



"Ole'nin sezon içinde görevden alınma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Takım Premier Lig'de çok gerilemedikçe. Şimdi liderin 9 puan gerisinde. Manchester United bu kadar uzak olmamalı. Kimse kulübün bu kadar düşmesini beklemiyordu. Bence Ole'nin sorunları çözmek için birkaç haftası var." sözlerinde bulundu.



Öte yandan Premier Lig'de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in yönettiği 11 maçtan 5 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.











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