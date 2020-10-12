Neustadterin yeni takımı belli oluyor

Son olarak Rusya takımı Dinamo Moskova'da oynayan Roman Neustadter, yeniden Rus ekibiyle imzalamaya hazırlanıyor.



1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.



Şu anda Türkiye'de olan 32 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Moskova'ya gidecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. Neustadter, kontrollerin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı atacak.



Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe adına mücadele etmişti.



