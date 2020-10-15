Neustadter'in yeni takımı belli oldu

1 Ağustos'tan beri kulüpsüz olan Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Neustadter'in yeni takımı belli oldu
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15 Ekim 2020 19:51
Son olarak Rusya takımı Dinamo Moskova'da oynayan Roman Neustadter, yeniden Rus ekibiyle imzaladı.

1 Ağustos tarihinde kulübüyle sözleşmesi sona eren oyuncu, serbest kaldı ve bu süreçte başka bir takımla anlaşmadı.

Neustadter, birçok takımla yaptığı görüşmenin ardından anlaşma sağlayamadı ve eski takımındaki kontrollerin ardından kendisini 2021 yazına kadar Dinamo Moskova'ya bağlayan imzayı attı.

Alman asıllı Rus oyuncu, 2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe adına mücadele etmişti.





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