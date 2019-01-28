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Neustadter: "Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim"

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına özel açıklamalarda bulundu

Kaynak: Akşam
Neustadter: 'Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim'
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28 Ocak 2019 08:56
Fenerbahçe'nin Rus stoperi Roman Neustadter, Alman basınına röportaj verdi. Bu sezon düşme hattından kurtulamayan takımının durumunu değerlendiren deneyimli savunmacı, "Aslında daha iyi duruma gelmek, öne geçmek için fırsatlar yakaladık. Bu şansları kullanamadık. Fırsatları lehimize çeviremedik ve tersi durumla karşı karşıya kaldık. Bu durum hakkında konuşmak bile beni gerçekten zorluyor" dedi.

ÖZGÜVEN VE KEYİF YOK

Tecrübesi savunmacı, "Özgüvenimiz yok, keyfimiz kaçtı. Durumumuz çok kötü. Sıralamada diplerdeyiz. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Bu konuda konuşmak kolay değil. Ne yazık ki bizi yaralıyor. Güzel laflar etmek de bir şey getirmiyor. Ama ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Taraftarlarımız ise müthiş. Türkiye'de maçlar Almanya'ya göre hararetli ve fiziğe dayalı. Sözleşme uzatma teklifi ise henüz gelmedi" yorumunu yaptı.

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