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Nets ve 76ers, Harden-Simmons takasını görüşecek!

Brooklyn Nets ve Phialdelphia 76ers ekiplerinin, James Harden - Ben Simmons takasını görüşecekleri bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets ve Phialdelphia 76ers ekiplerinin, James Harden - Ben Simmons takasını görüşecekleri bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Nets ekibinin Harden'ın Simmons ile takas edilmesi konusunda 76ers ile diyaloga girmeye hazır olduğunu belirtti.

76ers'ın anlaşmayı güçlendirmek adına teklife Seth Curry, Tyrese Maxey ve Matisse Thybulle gibi birkaç rol oyuncusunu dahil edebileceği söylendi.

The Athletic, Harden'ın oyun stilinin Kevin Durant ve Kyrie Irving'e uyumu konusunda artan endişeler olduğunu bildirmişti.


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