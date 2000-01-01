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Nets üç oyuncuyu bıraktı, Perry'yi tuttu

Brooklyn Nets, forvet Paul Eboua ile birlikte guardlar Chris Chiozza ve Elie Okobo'yu serbest bıraktıklarını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Brooklyn Nets, forvet Paul Eboua ile birlikte guardlar Chris Chiozza ve Elie Okobo'yu serbest bıraktıklarını duyurdu.

Ekip ayrıca, Reggie Perry'nin Exhibit 10 sözleşmesini iki yönlü bir anlaşmaya dönüştürerek, çaylak oyuncu takımda tuttu.

Chiozza, Ocak ayında iki yönlü bir sözleşme ile Brooklyn'e gelmişti ve Aralık ayında ekiple yeniden anlaşma imzalamıştı. 18 maça çıkan Chiozzza ve yaklaşık 15 dakika ortalamayla sahada kalarak 6.4 sayı ve 3.1 asist kaydetmişti. Ayrıca geçtiğimiz sezon Washington Wizards için 10 maç da forma giymitşi.

Okobo ve Eboua bu hafta Nets'e katılmışlardı ve G League'e gitme şansları bulunuyor. Okobo, 2018 Draftında 31'inci sıradan seçilmiş ve son iki sezonu Phoenix Suns ile geçirmişti. Eboua, Miami Heat tarafından serbest bırakıldıktan sonra, geçtiğimiz Cuma günü alınmıştı.

Perry, bu yılki Draft'ta 57'nci sırada seçilmişti. Nets, LA Clippers ve Detroit Pistons'ı içeren üç yönlü bir takasla kendisini kadroya katmıştı.

Bu hamlelerle birlikte Brooklyn'in kadrosu, bir çift iki yönlü kontratlı oyuncuyla birlikte, 15 kişi olarak tamamlanmış oldu.


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