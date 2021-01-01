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Nets'ten Kyrie'ye, yarı zamanlı dönüş izni!

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Nets ekibinin Kyrie Irving'in yarı zamanlı bir oyuncu olarak takıma yeniden katılmasına izin vereceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, Nets ekibinin Kyrie Irving'in yarı zamanlı bir oyuncu olarak takıma yeniden katılmasına izin vereceğini duyurdu.

Marks, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu karara, mevcut durumumuzu dikkatle değerlendirdikten sonra oyuncularımızın da tam desteğiyle ulaşmış olduk, buna sakatlıklar ve sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle maçları kaçıran oyuncular da dahildi."

29 yaşındaki oyuncunun, KOVID-19 aşısı olmadığı için New York'ta forma giyemeyeceği biliniyor. Nets'in başlangıçta Kyrie'nin sadece deplasman maçlarında oynamasına izin vermemesinden sonra, Nets yıldızı bu sezon henüz hiç oynamamıştı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Irving'in birkaç KOVID testini geçmesi ve formunu geri kazanması için, biraz zamana ihtiyacı olduğu bildirildi.

Kariyerinde yedi kez All-Star ve bir kez şampiyon olan Irving, önceki sezon maç başına 35 dakika civarında 26.9 sayı, 6.0 asist, 4.8 ribaund ve 1.4 top çalma ortalamaları tutturmuştu.


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