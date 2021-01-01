Nets'ten bir yönetici: "Kyrie'nin testinin pozitif çıkacağı belliydi"

Brooklyn Nets yönetiminden bir kişi, Kyrie Irving'in KOVID-19 testinin pozitif çıkmasını "olacağı buydu" ifadesiyle yorumladı.



NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerinden çıkana kadar takıma dönmesi beklenmeyen Irving'in, düzgün bir geri dönüş yapmadan önce kondisyonunu toparlamak için takımla pratik yapması planlanıyor.



Rolling Stone tarafından yayınlanan bir makalede, eski bir Nets yetkilisi, Irving'in geri dönüş sürecinin yıldız oyuncuların takım üzerinde ne kadar güç sahibi olduklarının bir göstergesi olduğunu belirtti:



"Tam bir saçmalık. Ama böyle oyuncuları aldığınızda, olacak şey budur."



Nets yönetiminden ismini vermeyen bir yönetici ise, Irving'in KOVID-19 testinin pozitif çıkmasının sürpriz olmadığını, ancak Kyrie'yi bu duruşu için destekleyen aşı karşıtı gruplara bir mesaj göndermiş olduğu için, bir rahatlama hissi oluştuğunu belirtti:



"Ky'ın testi pozitif çıktığında, olacağı buydu zaten. Bir taraftan, onu destekleyen aşı karşıtı insanları susturduğuna da sevinmiştim."



The Athletic'ten Shams Charania, Irving'in Ocak ayında takımda oynayabileceğini öne sürmüştü.



