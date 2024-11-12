Nets'te Schröder dahil 3 oyuncu, takas bloğunda olabilir

Brooklyn Nets oyuncuları Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith ve Bojan Bogdanovic'in bu sezonun son takas tarihine dek takımdan gönderilmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nets'te Schröder dahil 3 oyuncu, takas bloğunda olabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 14:20
Son güncelleme 12 Kasım 2024 14:23
Brooklyn Nets oyuncuları Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith ve Bojan Bogdanovic'in bu sezonun son takas tarihine dek takımdan gönderilmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.

Nets'in önümüzdeki Şubat ayındaki son takas gününden önce kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı ve Schröder, Finney-Smith ve Bogdanovic'in takas edilebilecek potansiyel isimler olduğu bildirildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Nets'in yeni koçu Jordi Fernandez yönetiminde devam eden yeniden yapılanmasını desteklemek adına bu deneyimli oyuncularla yollarını ayırabileceğini öne sürdü.

Maç başına ortalama 20,1 sayı, 2,9 ribaund ve 6,6 asist ile oynayan Schröder, iki yıllığı 25,4 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında yer alıyor.

Finney-Smith'in dört yıllığı 55,5 milyon dolarlık sözleşmesinin bir yılı kalırken, şu anda maç başına ortalama 10 sayı ve 5 ribaund ile oynuyor.

Son olarak 32 yaşındaki Bogdanovic ise, sona eren iki yıllık 39 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery