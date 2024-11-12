Brooklyn Nets oyuncuları Dennis Schröder, Dorian Finney-Smith ve Bojan Bogdanovic'in bu sezonun son takas tarihine dek takımdan gönderilmesinin muhtemel olduğu iddia edildi.



Nets'in önümüzdeki Şubat ayındaki son takas gününden önce kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı ve Schröder, Finney-Smith ve Bogdanovic'in takas edilebilecek potansiyel isimler olduğu bildirildi.



NBA muhabiri Marc Stein, Nets'in yeni koçu Jordi Fernandez yönetiminde devam eden yeniden yapılanmasını desteklemek adına bu deneyimli oyuncularla yollarını ayırabileceğini öne sürdü.



Maç başına ortalama 20,1 sayı, 2,9 ribaund ve 6,6 asist ile oynayan Schröder, iki yıllığı 25,4 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılında yer alıyor.



Finney-Smith'in dört yıllığı 55,5 milyon dolarlık sözleşmesinin bir yılı kalırken, şu anda maç başına ortalama 10 sayı ve 5 ribaund ile oynuyor.



Son olarak 32 yaşındaki Bogdanovic ise, sona eren iki yıllık 39 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip.



