Nets, Simmons'ın playoff öncesi dönüşü konusunda "iyimser"





Brooklyn Nets'in, Ben Simmons'ın playofflar öncesinde sakatlığından dönmesi konusunda 'iyimser' olduğu iddia edildi.



The Pat McAfee Show'da yer alan The Athletic'ten Shams Charania, Simmons'ın sahaya dönme çalışmalarında bir aksilik yaşamasına rağmen, normal sezon bitmeden geri döneceğine dair "umut ve iyimserlik" bulunduğunu söyledi:



"Bana söylediğine göre, kondisyonunu geri kazanma sürecinde sırtında bir sorun çıkmış ve bu yüzden öncelikle o sırt bölgesini güçlendirmesi gerekecekmiş."



Simmons, 2021-22 sezonunda zihinsel olarak rekabet etmeye hazır olmadığını belirterek henüz forma giymemişti ve Brooklyn'e takası sonrası ilk maçına çıkmak istemiş olsa da, sırtındaki sakatlık kendisini sahadan uzak tutmuştu.



