Nets sahibi Tsai: "Basketbolcuları yönetmek çok zor..."

Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, basketbolcuları yönetmenin "çok zor" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Nets sahibi Tsai: 'Basketbolcuları yönetmek çok zor...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 15:07
Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, basketbolcuları yönetmenin "çok zor" olduğunu söyledi.

Tsai, Macao'daki BEYOND Expo 2023 teknoloji konferansında yapay zeka (AI) üzerine yapılan bir sohbette, bir takım sahibi olmakla alakalı ilginç bir açıklama yaptı:

"İnanın bana, ben bir basketbol takımını yönetiyorum ve oyuncuları yönetmek çok zor. Hollywood'daysanız, insanları yönetmek çok ama çok zor."

Nets, 2019'da kadrosuna kattığı iki süperstarı Kevin Durant ve Kyrie Irving'in takıma bir şampiyonluk getirememiş olmasıyla, çılgın durumlar silsilesine girmişti. Bu ikili arasında Irving daha fazla tartışmalı durumun içinde yer alan kişi olmuş, bir noktada siyasi meseleler hakkındaki görüşleri ve COVID-19 aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle lig ve takım tarafından uzaklaştırma cezası almıştı.

Brooklyn, 2023'ün son takas günü sonrasında yeni bir sayfa açmış ve Philadelphia 76ers ekibi tarafından playoff ilk turunda elenmesine rağmen, iki yıldızı olmadan playofflara ulaşma başarısını gösterebilmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery