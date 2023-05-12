Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, basketbolcuları yönetmenin "çok zor" olduğunu söyledi.



Tsai, Macao'daki BEYOND Expo 2023 teknoloji konferansında yapay zeka (AI) üzerine yapılan bir sohbette, bir takım sahibi olmakla alakalı ilginç bir açıklama yaptı:



"İnanın bana, ben bir basketbol takımını yönetiyorum ve oyuncuları yönetmek çok zor. Hollywood'daysanız, insanları yönetmek çok ama çok zor."



Nets, 2019'da kadrosuna kattığı iki süperstarı Kevin Durant ve Kyrie Irving'in takıma bir şampiyonluk getirememiş olmasıyla, çılgın durumlar silsilesine girmişti. Bu ikili arasında Irving daha fazla tartışmalı durumun içinde yer alan kişi olmuş, bir noktada siyasi meseleler hakkındaki görüşleri ve COVID-19 aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle lig ve takım tarafından uzaklaştırma cezası almıştı.



Brooklyn, 2023'ün son takas günü sonrasında yeni bir sayfa açmış ve Philadelphia 76ers ekibi tarafından playoff ilk turunda elenmesine rağmen, iki yıldızı olmadan playofflara ulaşma başarısını gösterebilmişti.





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