Nets, rolü azalan Jordan'ı serbest bırakmayacak!

Brooklyn Nets'in, takımdaki rolü azalan DeAndre Jordan'ı serbest bırakmayı düşünmediği bildirildi.



Jordan, Nets rotasyonundaki yerini kaybetmiş olsa da, iddialara göre takımın bir serbest bırakma işlemi gerçekleştirme niyetinde olmadığı belirtildi.



The New York Post'tan Brian Lewis'e göre, takıma yakın olan bir kaynak, bunun "Hiç tartışılmadığını." açıkladı.



Nets'in Blake Griffin ve LaMarcus Aldridge'i kadroya katması, Jordan'ın rotasyondan çıkarılmasına sebep olmuştu. Nets'in uzun rotasyonunda ayrıca, Şubat ayı sonundaki sakatlığından önce oyununda yükseliş gösteren Nicolas Claxton da bulunuyor.



Koç Steve Nash, Jordan için, "DeAndre hazır olmalı. Ne zaman oynayacağını kim bilebilir? Pazar da olabilir, iki hafta içinde de olabilir. Ancak herkesin hazır kalmaya devam etmesi ve ne olacağını görmesi gerekiyor. Çok sayıda pivotumuz var. Bunun üzerinde çalışacağız ve playoff zamanı geldiğinde rotasyonumuzun ne olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.



Nets, 2019 yazında Jordan ile dört yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



