Brooklyn Nets'in, serbest oyuncu Noah Vonleh ile anlaşma imzaladığı açıklandı.



Charlotte Bobcats'in 2014 Draftı'nda 9'uncu sıradan seçtiği 2.08'lik forvet, sonrasında altı farklı takım için forma giymiş ve 335 maçta 5.0 sayı ve 5.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Vonleh en son, geçtiğimiz sezon Denver Nuggets'ta oynamıştı. En iyi sezonu ise 2018-19'da, 8.4 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları yakaladığı New York Knicks'le geçmişti.



Daha fazla uzun ve savunmacı arayışında olan Nets, kısa süre önce Norvel Pelle ve Iman Shumpert'ı da kadroya katmıştı.



