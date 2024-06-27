Nets, Nic Claxton'la 4 yıllığı 100 milyon dolara anlaştı

Brooklyn Nets'in, pivot Nic Claxton'la dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaşma sağladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Nets, Nic Claxton'la 4 yıllığı 100 milyon dolara anlaştı
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27 Haziran 2024 14:07
Brooklyn Nets'in, pivot Nic Claxton'la dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir kontrat üzerinde anlaşma sağladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Claxton'ın Nets'te kalmak için dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayacağını duyurdu.

Claxton'ın yeni sözleşmesi, önceki iki yıllığı 17 milyon dolarlık anlaşmasına göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Geçen sezon Claxton, maç başına yaklaşık 30 dakikada 11,8 sayı, 9,9 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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