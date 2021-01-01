Nets, Kyrie yüzünden Harden'ı acele ettirmeyecek!

Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'in Milwaukee Bucks'a karşı oynanan serinin 4. maçında geçirdiği sakatlık yüzünden, iyileşme sürecindeki James Harden'ı aceleyle parkelere döndürmeyeceği bildirildi.



Nets'in, Kyrie ve Harden'ın sakatlıklarına münferit olaylar olarak yaklaşacağı ve ne zaman oynayacaklarına dair alınacak kararları etkilemesine izin vermeyeceği belirtildi.



Koç Steve Nash, Harden'ın durumu hakkında şunları söyledi:



"James'in aceleyle geri dönmesini istemem. Bir sonraki maçta veya ondan sonraki maçta oynayabilirse, bu harika. Oynayamazsa, onu aceleye getirerek daha kötü bir şey yapma riskini almasını ve sakatlığını daha uzun vadeli hale getirmesini istemeyiz."



Dün geceki maçtan önce Nash, Harden'ın sahada çalıştığını, şut attığını ve hala rehabilitasyon sürecinde olduğunu açıklamıştı. Harden, sağ hamstring zorlanması nedeniyle 5 Haziran'dan bu yana forma giyemiyor.



Brooklyn, Bucks'a karşı 2-2 berabere olduğu serinin 5. maçını, Salı gecesi TSİ 03:30'da oynayacak.



