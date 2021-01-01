Nets, Kyrie'yi neden geri çağırdı?: "Durumlar değişti..."

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın Kyrie Irving'in takıma tekrar geri çağırması kararı hakkında konuştu.



Kyrie KOVID-19 için aşı olmamaya karar verdiğinde, Nets ekibi kendisinin iç saha maçlarına katılabilecek duruma gelene kadar, ekibe hiçbir şekilde katılmayacağı konusunda kararlıydı.



Ancak şimdi, KOVID-19 ligi ve özellikle Nets'i harap ederken, Irving'in parkelere geri dönmesi bekleniyor.



Yakın tarihli bir röportajda Marks, medyaya Irving hakkındaki kararı geri alma konusunda samimi ifadelerde bulundu:



"Durum değişti. KOVID hem takımımıza, hem de genel olarak topluma çok darbe vurdu. Genel oyuncu yükümüzü yönetme durumumuz kesinlikle değişime uğradı ve bu da ayrıca farkında olmamız gereken bir durum."



"TEK İNANCIM, ŞAMPİYONLUK"



Takım sahibi Joe Tsai, New York Post'a yaptığı açıklamada Kyrie hakkında şunları söylemişti:



"Pratik davranmaya çalışıyoruz. Ve her zaman bunu siyasi bir mesele haline getirmek istemediğimi söylemiştim. Benim tek inancım, maç ve şampiyonluk kazanmak üzerine. Tek bakış açımız bu şekilde.



Bu yüzden, aşı yanlısı ya da aşı karşıtı olan pek çok insan, belli bir tavır takındığım için bana kızıyor. Ama en başından beri bunu politik bir şey olarak değerlendirmediğimi söylemiştim. Bunu Brooklyn Nets'in şampiyonluk kazanmasına yardımcı olma amacıyla yapıyorum. Düşüncemiz budur."



Nets ekibinde 10 oyuncu, NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerinden ötürü kadro dışı durumunda.



