Nets, Kyrie ve Harden ile sözleşme uzatacağından emin!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncuları Kyrie Irving ve James Harden ile kontrat uzatmaları imzalama konusunda emin olduğu belirtildi.



Nets, Kevin Durant ile geçtiğimiz hafta dört yıllığı 198 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı ve Irving ve Harden ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



Genel menajer Sean Marks, bir Zoom görüşmesinde yıldız ikili hakkında şunları söyledi:



"Antrenman kampının ilk gününde, özellikle bu üçlünün uzun süre Brooklyn Nets'in bir parçası olmasını sağlayacak şekilde resmi imzaları atmış olacaklarına oldukça eminim. Sağlık açısından, ikisi için de endişelenecek bir durum yok."



Harden üç yıllığı 161.1 milyon dolar, Irving ise dört yıllığı 181.6 milyon dolarlık bir kontrat imzalayabilecek durumda. Irving, 2021-22 sezonundan sonra bir uzatma kontratı imzalamaz ve sözleşmesini feshederse, 2022'de beş yıllığı 235 milyon dolarlık bir maksimum kontrat imzalayabilir.



Harden ve Irving 2020-21 sezonunu sakat bir şekilde tamamlamışlardı, ancak ikisinin de önümüzdeki sezon başında tamamen sağlıklı olmaları bekleniyor.



