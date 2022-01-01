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Nets, Kyrie'nin NYC'de oynayabileceği konusunda "iyimser"

Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'in bu sezon iç saha maçlarında oynayacağı konusunda iyimser olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, Kyrie Irving'in bu sezon iç saha maçlarında oynayacağı konusunda iyimser olduğu iddia edildi.

ESPN'in 'NBA Today' programında konuşan Adrian Wojnarowski, Nets'in Irving'in bu sezon iç saha maçlarında oynayacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Woj, bu iyimserliğin yönetim, oyuncular, antrenörler ve hatta Irving'in kendisinden geldiğini sözlerine ekledi:

"Bence Nets bünyesinde, Kyrie Irving'i bir noktada tam zamanlı olarak geri alacaklarına dair bir güvenden, hatta belki de iyimserlikten fazlası var."

Bugünkü durumuyla Irving, Nets'in son 15 maçının sadece beşinde oynamaya hak kazanıyor. Son 15 maçının 10'unu Brooklyn'de oynayacak olan Nets ekibi, ayrıca New York Knicks'e karşı da bir deplasman maçı oynayacak.


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