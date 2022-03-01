Nets koçu topa dokundu, Wizards maçı 1 sayıyla verdi!

Brooklyn Nets'in yardımcı koçu David Vanterpool maçın ortasında topa dokundu, Washington Wizards maçı 1 sayı farkla kaybetti.



Wizards'ın Nets karşısındaki geri dönüş çabaları geçtiğimiz gece Washington'ın son pozisyonda iki atış kaçırmasıyla 119-118 kaybettiği için başarısız kalmıştı.



Ancak dördüncü çeyreğin başlarında, Nets'in bir teknik faulle paçayı sıyırdığı pozisyon dikkatleri çekmişti.



Maçın bitimine altı dakikadan az bir süre kala Wizards ekibi 109-103 gerideyken, Spencer Dinwiddie üç sayı çizgisinde bulunduğu sırada topu köşedeki Kyle Kuzma'ya göndermeye çalıştı, fakat bu sırada Vanterpool elini benchten dışarı çıkararak topun yön değiştirerek Kuzma yerine Nets forveti Kessler Edwards'a gitmesine neden oldu.



Bu top kaybı, maçı tek sayıyla kaybeden Wizards için oldukça kritik bir önem taşıdı.



"DOKUNMUŞ 'OLABİLİR' Mİ DEĞİL, DOKUNDU!"



NBA sağlık ve güvenlik protokollerinde yer alan başantrenör Wes Unseld Jr.'ın yerine koçluk yapan Joseph Blair, maç sonrası basın toplantısında bu pozisyonla ilgili kendini tutmadı:



"Bana topa dokunmuş olabilir mi diye sordun. 'Olabilir' diye bir şey yok. Basbayağı dokundu. Buna resmen inanamadım. Bunca yıllık basketbol kariyerimde, hakemlerin böyle bir pozisyonu kaçırdığını asla görmemiştim.



Tabii ki kimse mükemmel değildir ve hatalar olacaktır, bunu anlıyorum. Ancak benchte yapılan hareketlere özellikle dikkat edildiği bu sene içinde böyle bir şeyi kaçırmış olmaları, kabullenmesi oldukça güç bir şey.



Maç içinde takımca daha iyi yapabileceğimiz tonlarca şey olduğunu ve asla böyle bir şeyden şikayet edeceğimiz bir noktaya gelmememiz gerektiğini de anlıyorum. Ama şu da var ki, dünyanın en iyi ligindeyiz ve bundan daha iyi bir iş çıkarmaları gerekirdi.



O hakeme karşı kişisel bir eleştirim yok. Açıkçası kendisinin iyi bir hakem ve gerçekten iyi bir insan olduğunu düşünüyorum."



Kuzma pozisyon sırasında duruma itiraz etmiş olsa da, Wizards ekibi koç itirazı hakkını kullandığı için pozisyona video tekrarıyla bakılmadı ve oyuna devam edildi.



Wizards, bu mağlubiyetle sezonda 23-22 derecesine geriledi.



